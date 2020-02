In Wien und Kärnten gibt es jeweils einen neuen Verdachtsfall.

Coronavirus: Neue Verdachtsfälle in Österreich

In Österreich gibt es bisher keinen bestätigte Erkrankung durch das Coronavirus. Jedoch gibt es neue Verdachtsfälle.

Nach wie vor gibt es in Österreich keinen bestätigten Fall einer Erkrankung durch das Coronavirus. Mit Stand am Samstag um 10.00 Uhr gab es zwei Verdachtsfälle, die getestet wurden, teilte das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage mit. Die beiden Fälle betrafen Wien und Kärnten.

Wien: Frau wurde ins Kaiser-Franz-Josef-Spital gebracht

Wie es aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund hieß, handelt es sich bei dem Wiener Fall um eine Chinesin, die vom 20. bis 29. Jänner auf Heimatbesuch in China war. In der Nacht auf Samstag kam sie mit einem Rettungswagen ins Kaiser-Franz-Josef-Spital. Sie klagte über Husten und ein komisches Gefühl in der Brust.

Coronavirus: Neuer Verdachtsfall in Niederösterreich

In Österreich gibt es einen neuen Verdachtsfall zum Coronavirus. Ein Mann, der am gestrigen Freitag von einer Thailand-Reise zurückgekehrt war, klagt seither über Atemwegsbeschwerden und Symptome eines grippalen Infektes. Er wurde vom Krankenhaus Wiener Neustadt ins Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien überstellt, teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) am Samstagabend der APA mit.

Der Niederösterreicher soll demnach in Thailand in einem Hotel genächtigt haben, in dem sich auch chinesische Staatsbürger aus Wuhan aufgehalten haben sollen.

In der chinesischen Stadt Wuhan wurden im Dezember des vergangenen Jahres erste Infektionen bekannt, seither hat sich das neuartige Virus rasant verbreitet. In Thailand gibt es bisher 32 bestätigte Coronavirus-Fälle, wie die Zeitung "Bangkok Post" (Online) am Samstag berichtete. Das ist einer der höchsten Infektionsraten außerhalb Chinas.