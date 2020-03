Coronavirus: Lockerung der Kurzparkzonenregelung in Wien gefordert

Wer mit den Öffis in Wien unterwegs ist, geht ein erhöhtes Risiko ein, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Da viele auf ihr Auto ausweichen werden, wollen Autofahrerclubs nun Erleichterungen beim Parken.

Die Verkehrsclubs ÖAMTC und ARBÖ fordern eine Lockerung der Kurzparkzonenregelung in Wien. Der Hintergrund des Ansinnens: Öffi-Fahrende seien in Zeiten des Coronavirus einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt, wohingegen die Bundesregierung darauf abziele, soziale Kontakte zu reduzieren. Für die Stadt Wien ist das allerdings aktuell kein Thema, wie es auf APA-Nachfrage hieß.

Kurzparkzonenregelung in Wien: Wird das Parken erleichert?

Die Mobilitätsclubs schlugen in einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstag ganztägiges Parken mit einem Zwei-Stunden-Parkschein (Wert von 4,40 Euro) vor. "Dadurch können alle jene, die arbeiten müssen oder unaufschiebbare Erledigungen zu besorgen haben und über ein Auto verfügen, dieses in Wien auch benutzen", argumentierte der ARBÖ-Landesgeschäftsführer Günther Schweizer die Idee.