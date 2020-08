Coronavirus: Kleiner Cluster bei Bundesheerübung entstanden

In der vergangenen Woche ist es bei einer Bundesheerübung in Niederösterreich zu einem kleinen Coronvirus-Cluster gekommen.

Ein kleiner - und eng abgegrenzter - Corona-Cluster ist in der vergangenen Woche bei einer Bundesheerübung im niederösterreichischen Hollabrunn entstanden: Von nicht ganz 50 Soldaten der Fliegerabwehrtruppenschule Langenlebarn wurden mittlerweile vier positiv und acht negativ getestet. 28 Kollegen, die mit den Covid-19-Infizierten Kontakt hatten, stehen in Kontakt mit Gesundheitsbehörden.

Positiv Geteste und Verdachtsfälle in häuslicher Absonderung

Sowohl - natürlich - die positiv Getesten als auch die Verdachtsfälle befänden sich in häuslicher Absonderung, berichtete der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, am Samstag der APA. Die Übung fand im freien Gelände statt, die Soldaten hatten keinen Kontakt zu anderen Menschen - also sei das Kontakt-Tracing einfach gewesen. Getestet wurde, weil einige der Übungsteilnehmer Corona-Symptome zeigten.