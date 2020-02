Coronavirus in Österreich: Einheitliche Regelungen treten in Kraft

Ab Freitag gelten im Umgang mit dem Coronavirus in den Bereichen Kindergarten, Schule, Betriebe, Verkehrsnutzung und Verhalten im Privatbereich bundesweit einheitliche Vorgaben.

Fünf bestätigte Coronavirus-Fälle - drei in Wien und zwei in Tirol - hat es bis Donnerstag in Österreich gegeben. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte am Abend, dass mit steigenden Zahlen zu rechnen sei. Um ab sofort klare Handlungsanleitungen zu haben, wird das Gesundheitsministerium am Freitag bundesweit verpflichtende Vorgaben für diverse Bereiche erlassen.