Coronavirus in Österreich: Alle 96 Verdachtsfälle negativ

Bis Montagnachmittag wurden in Österreich 96 Tests nach Coronavirus-Verdachtsfällen durchgeführt. Alle fielen negativ aus.

In Österreich sind bis Montagnachmittag 96 Tests nach Verdachtsfällen auf Coronavirus-Infektion (2019-nCoV) durchgeführt worden. Alle waren negativ. Dies gab der zuständige Abteilungsleiter für übertragbare Erkrankungen im Gesundheitsministerium, Bernhard Benka, am Montag gegenüber der APA bekannt. In Zukunft werde man nicht mehr über jeden einzelnen Verdachtsfall informieren.