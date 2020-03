Coronavirus: Hohe Geldstrafen bei Verstößen möglich

Wer gegen die Auflagen in Sachen Coronavirus verstößt, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Es kann zu Geldstrafen im vierstelligen Bereich kommen.

Epidemiegesetz regelt Verstöße rund um Coronavirus-Auflagen

Auch das Nichteinhalten von Geboten bzw. Verboten gemäß Epidemiegesetz wird bestraft, also etwa wenn eine Veranstaltung abgehalten wird, obwohl diese aufgrund der Teilnehmerzahl untersagt ist. Gleiches gilt, wenn sich eine Person, für die der Erwachsene die Fürsorge trägt, nicht einer angeordneten Untersuchung unterzieht. Sofern diese Tat nicht auch mit einer gerichtlichen Strafe bedroht ist, wird hier eine Verwaltungsstrafe von 1.450 Euro fällig, bzw. vier Wochen Ersatzhaft. Strafrechtlich wäre wohl in erster Linie an fahrlässige Gemeingefährdung zu denken, wenn sich etwa bei einer an sich untersagten Veranstaltung eine Person ansteckt und schwer erkrankt.