Coronavirus: Fußball-EM wird möglicherweise verschoben

Das Coronavirus bringt nun auch Spekulationen um eine mögliche Verschiebung der Fußball-EM mit sich. Das Event könnte auf Sommer 2021 verschoben werden.

Die Ausbreitung des Coronavirus sorgt für zunehmende Spekulationen um eine mögliche Verschiebung der Fußball-EM um ein Jahr in den Sommer 2021. Wie internationale Medien am Dienstag berichten, wachse der Druck auf UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Hintergrund ist die Sorge nationaler Verbände und Ligen, dass sie ihre Meisterschaftswettbewerbe nicht wie geplant bis Mitte Mai beenden können.

Starke Einschränkungen bei Fußball-Spielen

Die UEFA äußerte sich zum Thema bisher nicht. Die 51 EM-Spiele sind für den 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern geplant, darunter auch im vom Coronavirus schwer betroffenen Italien. In der italienischen Serie A ruht derzeit der Spielbetrieb bis Anfang April, auch in der Schweiz wird nicht gespielt. In anderen Ländern wie Deutschland finden Spiele vorerst unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.