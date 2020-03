Coronavirus: Fünf neue Fälle in Wien

In Wien wurden am Samstag fünf weitere Fälle bestätigt.

Am Samstag wurden fünf weitere Coronavirus-Infektionen in Wien bestätigt. Damit sind in der Bundeshauptstadt nun 28 Personen erkrankt.

In Wien sind im Laufe des Samstag fünf weitere Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Damit stieg die Zahl der Covid-19-Erkrankungen in der Bundeshauptstadt auf 28, wie Corina Had, Mediensprecherin der WienerBerufsrettung, mitteilte. Alle fünf Patienten seien über den Ärztefunkdienst ausfindig gemacht worden. Weitere Details zu den Fällen kündigte Had für Sonntag an.

Zwölf weitere Verdachtsfälle in ganz Österreich

Unterdessen wurden der Salzburger Landessanitätsdirektion am Samstag weitere zwölf Verdachtsfälle aus dem gesamten Landesgebiet gemeldet. In insgesamt 16 Fällen laufen in Salzburg die Tests, insgesamt 13 Proben wurden demnach negativ getestet. In Oberösterreich gab es heute keine neuen Verdachtsfälle.