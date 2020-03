Coronavirus: Flughafen Wien könnte wieder Fieber messen

Am Flughafen Wien könnte in den nächsten Tagen wegen des Coronavirus wieder Fieber gemessen werden. Derzeit gebe es keine Messungen in Schwechat, man warte auf die Entscheidung der Behörden.

Der Flughafen Wien erwartet in Kürze die Entscheidung der Behörden, ob es bei Passagieren wieder Fiebermessungen geben wird. Nachdem die Flüge von Air China eingestellt wurden, gibt es derzeit keine Kontrollen der niederösterreichischen Sanitätsdirektion. Die Scans könnten wegen des Coronavirus-Ausbruchs in Europa aber ausgeweitet werden. Dies sei aber eine Entscheidung der Behörden.

"Wir sind im Krisenstab in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden. Ich gehe davon aus, dass hier bald entschieden wird, ob und für welche Flüge eventuell diese Temperaturkontrollen wieder durchgeführt werden", sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger am Montag in einer Pressekonferenz. Der Flughafen Wien reinigt wegen der Epidemie Handläufe, Türgriffe und die Toiletten öfters und tauscht die Filter der Lüftungsanlage in kürzeren Abständen.

Keine Gefahr für Mitarbeiter am Flughafen Wien

Für die Mitarbeiter besteht keine Gefahr, erklärte der Vorstand. Das Flughafen-Personal zähle den Aussagen der Gesundheitsbehörden nicht zur Risikogruppe, weil der Passagierkontakt zu kurz sei und ausreichend Abstand bestehe. Das Abtasten der Passagiere an den Sicherheitskontrollen dauere in der Regel weniger als eine Minute, dadurch ergebe sich kein erhöhtes Risiko.

Man halte sich an die Empfehlungen der Experten, die davon ausgehen, dass erst ab einem Kontakt von mehr als 15 Minuten und einem Abstand von weniger als zwei Metern ein Risiko entsteht, so Jäger. Personalabteilung und Arbeitsmedizin würden die Mitarbeiter aufklären.