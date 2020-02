Coronavirus: Experte erwartet zwei "Peaks"

Der ehemalige Planungschef des Gesundheitsministeriums bei der Schweinegrippe 2009/2010 erwartet einen längeren Verlauf des Coronavirus. Laut Experten treten bei Pandemien meist zwei "Peaks" hintereinander auf.

Kein Impfstoff gegen das Coronavirus

Innenministerium soll sich nicht in den Vordergrund stellen

Hrabcik ist beim Verfolgen der Entwicklung in Österreich in Sachen neues Coronavirus auch etwas erstaunt: "Verwunderlich ist nur, wie sich das Innenministerium in den Vordergrund spielt. Die können ja nur Hilfskräfte sein, nicht mehr. Federführend muss das Gesundheitsministerium sein." Der Krisenstab im Innenministerium könne nur eine Koordinationsaufgabe haben: "Wer macht was außerhalb des Gesundheitsbereiches." Grenzkontrollen etc. könnten das Virus nicht bremsen: "Am ehesten gelingt das mit Ausgangskontrollen. Da sind die Chinesen aber sehr dahinter. Grenzkontrollen (Eingangskontrollen; Anm.) bei uns können nur der Beruhigung der Bevölkerung dienen, dass 'etwas' geschieht."