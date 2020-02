Coronavirus: Erste Group verbietet Händeschütteln und Umarmungen

"No hugs, no shakehands", heißt es bei der Erste Group, damit sich das Coronavirus nicht verbreiten kann. Mitarbeiter nehmen für alle Fälle ihre Laptops mit nach Hause und bereiten sich auf das Home Office vor.

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Erste Group für ihre Konzernbelegschaft bereits verfügt, Dienstreisen auf das äußerst notwendige Maß zu reduzieren, Meetings durch Skype-Konferenzen zu ersetzen. Im täglichen Umgang der Mitarbeiter untereinander und bei der Begrüßung von Gästen gibt es in dem international aufgestellten Konzern auch noch andere Ratschläge: "No hugs, no shakehands."