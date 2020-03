Coronavirus: Emirates bietet kostenlose Flug-Umbuchung an

Die Fluggesellschaft Emirates bietet den Kunden eine kostenlose Umbuchung von Flügen an. Die Umbuchung ist bei allen Flügen zwischen 5. und 31. März möglich.

Auch die Fluggesellschaft Emirates bietet ihren Kunden wegen der Ausbreitung des Coronavirus die kostenlose Umbuchung von Flügen an. Möglich sei dies für alle Flüge ab dem 5. März bis zum 31. März, teilte die Airline am Samstag mit. Die Passagiere können demnach ihre Buchung auf jedes beliebige Datum innerhalb eines Zeitraums von elf Monaten in derselben Buchungsklasse ohne Gebühren ändern.

Emirates, nach eigenen Angaben die größte internationale Fluggesellschaft der Welt, bietet unter anderem Flüge zwischen Wien und Dubai an, in Deutschland fliegt sie jeweils ab Frankfurt und München sowie ab Düsseldorf und Hamburg. Das Streckennetz der in Dubai beheimateten Airline umfasst 157 Ziele in 83 Ländern.