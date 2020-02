Coronavirus: Drei Verdachtsfälle in Wien und Niederösterreich

Gleich drei neue Coronavirus-Verdachtsfälle wurden am Samstag gemeldet.

In Wien gab es am Samstag einen weiteren Coronavirus-Verdachtsfall. "Es handelt sich um eine junge Österreicherin, die sich zwischen 15. und 30 Jänner in der Nachbarprovinz von Wuhan aufgehalten hat", sagte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gegenüber der APA.