Coronavirus bringt Einreisestopp: AUA prüft Streichung der USA-Flüge

Nach dem Einreisestopp wegen des Coronavirus prüft nun auch die AUA die Streichung der USA-Flüge. Eine Entscheidung soll es am Vormittag geben.

Wegen des Coronavirus und den Restriktionen der USA prüft die AUA das Aussetzen der Flüge in die Vereinigten Staaten. Die Entscheidung solle im Laufe des Vormittags fallen, sagte eine AUA-Sprecherin am Donnerstag auf APA-Anfrage. Die österreichische Lufthansa-Tochter hat heute Flüge nach Newark und New York. Beim Newark-Flug, der für 10.15 Uhr geplant ist, ist das Gate bereits offen.

Einreiseverbot ab Freitag in Kraft

Die USA haben in der Nacht auf Mittwoch wegen des Coronavirus für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot verhängt. Es gilt für Menschen, die aus dem Schengen-Raum in die Vereinigten Staaten reisen wollen. Das Einreiseverbot soll am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten.