Coronavirus: Billigfluglinien streichen Italien-Flüge

Aufgrund des Coronavirus werden die Flüge nach Italien eingeschränkt. Unter anderem stellen die Billigfluglinien Norwegian Air Shuttle und Wizz Air die Flüge nach Italien ein.

Mit den Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus in Italien wird auch der Luftverkehr immer mehr eingeschränkt. Die Billigfluggesellschaften Norwegian Air Shuttle und Wizz Air aus Ungarn teilten am Dienstag mit, alle Verbindungen nach Italien einzustellen. Auch die britische Budget-Airline Easyjet hat den Großteil ihrer Flüge nach Mailand, Venedig und Verona storniert.

British Airways sagte Italien-Flüge ab

Die AUA hält sich ebenfalls bereit, auf den von der Regierung verhängten Einreisestopp aus Italien zu reagieren. Sobald man die verbindliche behördliche Notifikation (NOTAM, Notice to Airmen) erhalte, "würden wir sie natürlich unmittelbar umsetzen", sagte AUA-Sprecher Peter Thier an Dienstagnachmittag zur APA. Ein solches NOTAM habe man beispielsweise am Montag bekommen, mit einem Landeverbot für Flüge aus Norditalien.