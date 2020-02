Coronavirus: Besuchern der Wiener Justizanstalt Josefstadt wird Fieber gemessen

Ab sofort wird wegen des Coronavirus in der Wiener Justizanstalt Josefstadt allen Besuchern Fieber gemessen. Ab 37,5 Grad wird der Zutritt verweigert.

Nach den ersten bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich sind im heimischen Strafvollzug Sicherheitsmaßnahmen in Kraft. Justizanstalten können eigene Präventivmaßnahmen erlassen. So wird in der Justizanstalt Josefstadt bei allen Besuchern, die das Halbgesperre (gesicherte Besucherzone) oder die Besucherzone betreten, Fieber gemessen. Ab 37,5 Grad wird der Zutritt verweigert.