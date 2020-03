Coronavirus: Besucherlimits für Synagogen und Feiern beschlossen

Aufgrund des Coronavirus wurde von der IKG ein Besucherlimit bei Synagogen und religiösen Festen festgelegt. Zusätzlich sollen Gemeindemitglieder Abstand halten.

Die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) hat aufgrund des Coronavirus Besucherlimits für Synagogen und religiöse Feiern festgesetzt. Sobald die Zahl von 100 Personen in einem geschlossenen Raum erreicht wird, muss weiteren Personen der Zugang zum Raum verwehrt werden, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung an die Mitglieder. Sie wurden auch dazu aufgefordert, Abstand zu halten.