Coronavirus: Auswirkungen auf den Flugverkehr

Wegen des Coronavirus gibt es weiter Auswirkungen auf den Flugverkehr. Die Billigfluglinie Wizzair streicht Verbindungen nach Norditalien, IranAir fliegt Europa gar nicht mehr an.

Die Billigfluglinie Wizzair kappt ihre Flüge von Wien nach Oberitalien, etwa in die Metropole Mailand. Betroffene Kunden werden informiert, teilte das Unternehmen am Wochenende mit. Geplant ist das für die kommenden beiden Wochen aufgrund der Einreisebeschränkungen in Italien. Inzwischen sind auch die Quarantäne-Orte in Norditalien massiv ausgeweitet worden.