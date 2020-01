Coronavirus: AUA streicht vorerst alle China-Flüge

Die AUA stellt alle China-Flüge bis zum 9. Februar ein. Damit folgt sie dem Beispiel von Lufthansa und Swiss Air. Rückflüge finden noch statt, um Passagiere und Crew zurückzubringen.

Heute letzter AUA-Flug nach Peking

Bei der AUA befand sich am Mittwochnachmittag eine Maschine auf dem Weg nach Shanghai, heute am frühen Abend (17.45 Uhr) hebt in Wien-Schwechat ein letzter Kurs nach Peking ab. Die Rückflüge finden noch statt, um Passagiere und die Crews zurückzubringen. Dann ist der Verkehr nach und von China für eine Tage gestoppt.