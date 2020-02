Coronavirus: AUA-Crew darf auf Italien-Flügen Mundschutz tragen

Die AUA stellt es seinen Mitarbeitern frei, auf Italien-Flügen einen Mundschutz gegen das Coronavirus zu tragen. Die Austrian Airlines stellen Masken selbst zur Verfügung.

Die AUA so wie der gesamte Lufthansa-Konzern haben den Schutz ihrer Mitarbeiter gegen das neuartige Coronavirus ausgeweitet. Demnach dürfen Flugbegleiter nun auch auf bestimmten Verbindungen nach Italien Atemschutzmasken tragen, erklärte ein Sprecher des Lufthansa-Konzerns am Donnerstag in Frankfurt. Dies war zuvor schon auf Flügen nach Südkorea und Hongkong erlaubt.