Coronavirus: Arbeitnehmer und -geber werden zu Kurzarbeit aufgerufen

Arbeitgeber und -nehmer werden angesichts der Coronavirus-Pandemie von WKÖ, ÖGB und AMS dazu aufgerufen, bei Bedarf die neue Kurzarbeitsregelung zu nutzen. "Das neue Kurzarbeitszeitmodell ist so attraktiv, dass ich nur an alle appellieren kann, sich das anzuschauen", so AMS-Chef Johannes Kopf in der "ZiB Spezial" des ORF.

Er geht jedoch davon aus, dass auch mit dem Modell die Arbeitslosigkeit deutlich steigen wird. Eine Verdopplung sei aber nicht zu befürchten, sagte er auf Nachfrage. Die nächsten Tage werden sich wahrscheinlich tausende Menschen melden, insbesondere aus dem Fremdenverkehrsbereich, bei dem die Wintersaison mit diesem Wochenende ein Monat früher endet als geplant, so Kopf.

Appell von WKÖ, ÖGB und AMS: Kurzarbeit nutzen

Er erinnerte heute noch einmal daran, nicht zum AMS zu kommen, sondern die digitalen Kanäle oder das Telefon zu nutzen um sich arbeitslos zu melden.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer betonten unisono die Wichtigkeit der am Wochenende beschlossenen Kurzarbeitszeitregelung. "Wir wollen möglichst viele Beschäftigte in den Betrieben halten", erklärte Mahrer. Er bitte alle Unternehmer sich dieses Modell anzuschauen. Und auch Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) betonte in einer Presseaussendung: "Meine Bitte an alle Unternehmen: Nützen Sie die Corona-Kurzarbeit, wenn es wirtschaftlich irgendwie möglich ist."