Coronavirus: Alle Verdachtsfälle negativ

Am Samstag gab es in Österreich noch vier Coronavirus-Verdachtsfälle in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg. Alle Tests verliefen negativ.

Samstagnachmittag waren es in Niederösterreich noch zwei Fälle gewesen, einer in Vorarlberg und einer in Wien, bei denen die Tests liefen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von bis dahin von insgesamt 30 Verdachtsfällen in Österreich. Erhärtet hat sich bisher kein einziger Coronavirus-Verdacht.

Coronavirus-Verdacht: Alle Fälle in Wien, NÖ und Vorarlberg negativ

Bereits am Samstag hatte es Entwarnung in zwei weiteren Verdachtsfällen gegeben. Bei den Patienten handelte es sich um einen Mann und eine Frau. Sie waren in Mödling untersucht worden.