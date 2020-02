Coronavirus: Alle 157 durchgeführte Tests in Österreich negativ

Bis Donnerstag (10.00 Uhr) hat es in Österreich bisher keinen bestätigten Fall einer Voronavirus-Infektion (offiziell nun Covid-19) gegeben.

Das es immer mehr Verdachtsfälle in Österreich gibt, veröffentlicht das Gesundheitsministerium täglich am Vormittag die Zahl der bisher durchgeführten Tests. Hinzu käme die Meldung eines etwaigen bestätigten Falles einer Infektion, was bisher nicht der Fall war.