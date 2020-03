Coronavirus: Acht neue Fälle in Österreich

In Österreich wurden bereits 37 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt wurden bereits 3.138 Tests durchgeführt.

Mit Stand Donnerstag 8.00 Uhr sind in Österreich 37 Menschen auf das neuartige Coronavirus positiv getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage bekannt. Das bedeutet ein Anstieg von acht Fällen von Mittwoch auf Donnerstag.

Österreich: Bereits 3.138 Tests durchgeführt

Insgesamt wurden in Österreich 3.711 Tests durchgeführt. "Wir testen jeden einzelnen Verdachtsfall, aber auch mit Stichprobenanalysen in Form eines Screenings bei Grippeerkrankten zusätzlich auf Corona", erklärte der Gesundheitsminister bereits am Mittwoch. Bis Mittwochvormittag wurden 3.138 Tests durchgeführt.

Informationen zu allgemeinen Fragen bezüglich des Coronavirus gibt es rund um die Uhr bei der Hotline 0800 555 621. Wer Coronavirus-Symptome aufweist oder befürchtet, erkrankt zu sein, soll zu Hause bleiben und unter der Telefonnummer 1450 den Rat von Experten einholen.

Sieben Niederösterreicher und ein Wiener erkrankt

Bei den acht neuen bestätigten Coronavirus-Fällen handelt es sich um einen Wiener und sieben Niederösterreicher. Laut Detlev Polay, Sprecher des Einsatzstabs im Innenministerium, sind nun in der Bundeshauptstadt insgesamt 16, in Niederösterreich zwölf, in Salzburg drei, in der Steiermark vier und in Tirol zwei Fälle registriert worden.

Bei den Tiroler Fällen handelt es sich um zwei Italiener, die bereits geheilt auf dem Spital entlassen worden sind. Die sieben neuen Fälle aus Niederösterreich stammen wie schon die bisherigen aus dem Bezirk Korneuburg. Es handelt sich laut Sanitätsstab um Kontaktpersonen eines schon zuvor bestätigten Falles. "Alle befanden sich bereits und befinden sich nun weiterhin in häuslicher Quarantäne."

Bisher seien in Niederösterreich 362 Personen aufgrund eines Verdachts auf das neuartige Coronavirus (Covid-19) getestet worden. "Davon waren 328 negativ, zwölf positiv und 22 sind aktuell in Prüfung und daher noch offen", wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Infizierter Wiener war im Iran

Bei dem letzten positiv auf SARS-CoV-2 Getesteten in Wien handelt es sich um einen älteren Mann, der aus dem Iran zurückgekehrt ist. Der Wiener hat sich selbstständig ins Kaiser-Franz-Josef-Spital begeben und wurde dort positiv getestet, sagte der Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, Andreas Huber.

Der Mann wurde daraufhin geschützt nach Hause gebracht. Er befindet sich mit leichten Symptomen in Hausquarantäne. Derzeit müssen Verdachtsfälle in Wien etwa drei Tage auf das Ergebnis eines Tests warten, sagte Huber.