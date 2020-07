Coronavirus: 94 Neuinfektionen in Österreich

Am Samstag gab es 94 Coronavirus-Neuinfektionen. In Oberösterreich gab es erneut die meisten Neuinfektionen.

In Österreich haben sich seit gestern, Freitag, 74 Personen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Den größten Anteil mit 36 Betroffenen wurde dabei in Oberösterreich registriert, wie aus einer Aussendung des Gesundheitsministerium hervorgeht.

706 Personen österreichweit an Covid-19 gestorben

Bisher gab es in Österreich 18.783 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (9:30 Uhr) sind österreichweit 706 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 16.864 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 77 Personen in krankenhäuslicher Behandlung und davon neun auf Intensivstationen.