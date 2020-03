Coronavirus: 74-jähriger Wiener nach wie vor auf Intensivstation

Jener 74-Jähriger, der als erster offizieller Corona-Fall in Österreich gilt, liegt nach wie vor auf der Intensivstation. Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor unverändert.

In Wien gibt es nach wie vor einen Patienten, der schwer an SARS-CoV-2 erkrankt ist. Es handelt sich dabei um jenen Anwalt, der als erster offizieller Corona-Fall in Österreich gilt. Er war zehn Tage in einem Wiener Spital als herkömmlicher Grippe-Patient behandelt worden, ehe er Ende Februar positiv auf das Corona-Virus getestet und ins Kaiser-Franz-Josefspital verlegt wurde.