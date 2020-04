Coronavirus: 30 Prozent mehr Abreitslose in Wien

Auch in Wien sind die Arbeitslosenzahlen durch die Coronavirus-Pandemie nach oben geschnellt.

Arbeitslosigkeit: Hottelerie und Gastronomie in Wien besonders betroffen

Besonders betroffen waren die Branchen Hotellerie und Gastronomie (plus 102,6 Prozent) und Bau (84,5 Prozent). Zuwächse gab es im März auch in der Warenproduktion (plus 19,4 Prozent) oder im Einzelhandel (20,1 Prozent). Was die Altersgruppen betrifft: Bei den unter 25-Jährigen gibt es um 51,7 Prozent mehr Arbeitslose, bei den über 50-Jährigen um 30,2 Prozent.