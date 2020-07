Coronakrise stellt Wiener Tafel vor große Herausforderungen

Die Wiener Tafel rettet täglich überschüssige Lebensmittel und verteilt sie an armutsbetroffene Menschen. Die Coronakrise stellt den Sozialverein jedoch vor große Herausforderungen.

Wiener Tafel braucht Unterstützung

Derzeit fallen viele ehrenamtliche Mitarbeiter aus, da sie zur Corona-Risikogruppe zählen. „Die Spende der VARTA AG stellt für uns eine immense Arbeitserleichterung dar. Es war vor allem in den letzten Wochen für uns eine große logistische Herausforderung, armutsbetroffene Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, da viele unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgefallen sind. Denn aufgrund ihres Alters zählen sie zur CoronaRisikogruppe“, so Gruber.

Eröffnungsfeier des neuen Hauses abgesagt

Die Wiener Tafel ist Ende April in das Große TafelHaus in der Laxenburger Straße am Großmarkt in Wien-Liesing eingezogen. Die neue Zentrale beherbergt die Logistikzentrale sowie ein Lebensmittelverteilzentrum und eine eigene Lagerhalle. Die geplante feierliche Eröffnung musste aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Die Wiener Tafel hat sich mit dem neuen TafelHaus ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Doppelt so viele gerettete Lebensmittel zur Versorgung von doppelt so vielen armutsbetroffenen Menschen sollen zur Verfügung gestellt werden.