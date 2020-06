Coronakrise kostet Bundesmuseen 55 Millionen Euro

Die Bundesmuseen klagen über einen Ausfall von 55 Millionen Euro wegen der Coronakrise. Über 1.400 Mitarbeiter befinden sich noch in Kurzarbeit.

Am gestrigen Donnerstag wurde die erste Tranche für Liquiditätssicherung von Bundesmuseen (10 Mio. Euro) und Bundestheater (5 Mio. Euro) bekannt gegeben. SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda nannte die Hilfe am Mittwoch in einer Aussendung einen ersten wichtigen Schritt, "aber sie wird nicht reichen", sagte er mit Verweis auf die genannten Prognosen in der Anfragebeantwortung.