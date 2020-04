Coronakrise belastet Länder: Zweifel an neuem Finanzausgleich

Wegen der Coronakrise entgehen den Ländern und Gemeinden hunderte Millionen Euro an Steuern.

Ländern und Gemeinden entgehen wegen der Coronakrise hunderte Mio. Euro an Steuern. Eine genaue Prognose seitens des Finanzministeriums gab es Donnerstag nicht. Wien, Oberösterreich und Vorarlberg rechnen aber mit Verlusten im dreistelligen Millionenbereich. Die Finanzreferenten tagen am Freitag. Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) will die Neuverhandlung des Finanzausgleichs verschieben.

Stelzer hat sich vom Nulldefizit bereits verabschiedet

Die Finanzreferenten der Länder befassen sich am Freitag in einer Videokonferenz mit den Auswirkungen der Coronakrise. Der aktuelle Landeshauptleute-Vorsitzende Thomas Stelzer (ÖVP) aus Oberösterreich hat im Vorfeld zwar gemeint, der Finanzausgleich sei kein Thema für die Konferenz. Allerdings hat er zuletzt sehr wohl Geld vom Bund für Corona-Tests und Schutzausrüstungen gefordert.

Vom Nulldefizit auf Landesebene hat sich Stelzer jedenfalls bereits verabschiedet. "Ich war und bin ein klarer Befürworter einer Nullschuldenpolitik. Aber in Krisenzeiten ist nicht die Zeit über die schwarze Null zu reden, sondern es war notwendig rasch und zielgerichtet zu helfen", so der Landeshauptmann am Donnerstag in einer Aussendung. Er rechnet heuer mit einem Rückgang der vom Bund überwiesenen Steueranteile um 410 bis 500 Mio. Euro.