Coronahilfe für Wien: VP-Bezirke präsentieren Investitionswünsche

Die ÖVP-Bezirksvorsteher haben am Mittwoch Vorschläge dazu präsentiert, wo in Wien sie sich wünschen würden, dass die im Rahmen der Coronakrise dotierten Investitionszuschüsse des Bundes hinfließen. Immerhin würden der Bundeshauptstadt 238 Million Euro zur Verfügung stehen, wie Wiens ÖVP-Chef, Finanzminister Gernot Blümel, betonte.

Das sei rund ein Viertel der Gesamtmittel, hielt der Landesparteichef fest. Man wolle nun auch als "Ideengeber" fungieren, was mit den Mitteln gemacht werden könnte. Auf der Liste der möglichen Projekte finden sich dabei durchaus Forderungen, die von den jeweiligen Bezirken bereits des öfteren erhoben wurden.

Investitionsvorschläge für Hietzing und die Josefstadt

Veronika Mickel, die Vorsteherin der Josefstadt, ortet wiederum dringenden Sanierungsbedarf beim Palais Schönborn in der Laudongasse. In dem Gebäude befindet sich das Volkskundemuseum. In Sachen Kultur wäre auch ein Kulturgenussgutschein sinnvoll, sagte sie. Dieser könnte ähnlich wie der Gastro-Gutschein, den die Wiener Haushalte Mitte Juni bekommen, ausgegeben werden.