In Österreich wurden am Mittwoch wieder über 2.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Corona-Zahlen: 2.624 neue Infektionen am Mittwoch in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich lag am Mittwoch erstmals seit fünf Monaten über 2000. Die Zahl der Hospitalisierungen liegt bei 20, zwei Covid-Patienten sind auf der Intensivstation. Sieben Menschen sind an dem Corona-Virus in den letzten 24 Stunden gestorben.

In Österreich sind innerhalb 24 Stunden 2.624 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das ist der höchste Wert seit fünf Monaten, als am 15. April 2.678 Fälle hinzukamen. Zudem wurden sieben weitere Corona-Tote gemeldet, damit stieg die Zahl seit Pandemiebeginn auf 10.856 Opfer. In den Spitälern gab es von Dienstag auf Mittwoch einen Zuwachs um insgesamt 20 Covid-Patienten auf 825, auf den Intensivstationen ging die Belegung um zwei Betroffene auf 198 zurück.

Der Schnitt der Corona-Infektionen lag in der Woche bei 2.097