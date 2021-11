Corona-Tests: Kommt der Ninja-Pass in Zukunft vom Hotel?

Österreichs Hotels brechen wegen der unsicheren Corona-Situation die Buchungen weg. Ein Fragezeichen steht auch hinter der Art und Weise, mit der Kinder unter 12 Jahren die 2G-Bedingungen für einen Hotel-Aufenthalt erbringen sollen.

Die Hoteliervereinigung erinnert, dass in Schulzeiten der Ninja-Pass für Kinder den 2G-Nachweis ersetze. In der schulfreien Zeit könnten Hotels und Tourismusverbände Tests machen und einen "Ferien-Ninja-Pass" ausstellen, so der ÖHV.

"Ferien-Ninja-Pass" von Hotels?

"Es ist ein Mehraufwand, aber es ist eine Lösung", schreibt ÖHV-Vizepräsident Walter Veit in einer Aussendung am Dienstagnachmittag. Ein Ferien-Ninja-Pass würde dafür sorgen, "dass die Testintensität in den Ferien nicht komplett in sich zusammenbricht". Damit könnten Familien einen Urlaub planen. Im Idealfall könnte man "auch auf die Nachbarstaaten zugehen" und den Pass "als Lösung vorschlagen für das Testen von Kindern ohne Quarantäne". Ein virtuelles Treffen von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit Vertretern aus Nachbarländern, um Kindern unter 12 Jahren Reisen zu ermöglichen, hatte am Montagnachmittag keine Lösungen gebracht.