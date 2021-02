Corona-Screening in Kaserne Spittal an der Drau

Seit Montag wird die Kaserne Spittal an der Drau einem Corona-Screening unterzogen. Es werden PCR-Tests für mehr als 200 Heeres-Angehörige durchgeführt.

Die Kaserne Spittal an der Drau mit mehr als 200 Heeres-Angehörigen wird seit Montag einem Corona-Screening unterzogen. Christoph Hofmeister vom Militärkommando Kärnten bestätigte dies am Montag auf APA-Anfrage. Jene Frau, bei der der Verdacht auf die Südafrika-Mutation des Virus am Sonntag bestätigt wurde, ist die Mutter eines dort beschäftigten Mannes - dieser just jener Angehörige, von dem sie sich die sonst vor allem in Tirol verbreitete Variante geholt haben dürfte.