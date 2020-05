Corona-Krise: Verkehr im April noch stärker zurückgegangen als im März

Eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), die sich auf Daten der Asfinag-Zählstellen beruft, zeigt, dass der Verkehr auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen im April noch stärker zurückgegangen ist als im März. Demnach hat sich der Verkehr im Vergleich zum April des Vorjahres halbiert. Am Wochenende ging er sogar um drei Viertel zurück.

Geringster Verkehrsrückgang auf der Wiener Südosttangente

Der Verkehr ging österreichweit unterschiedlich stark zurück. Auf der Nordost Autobahn (A6) war der Rückgang mit insgesamt 78 Prozent am stärksten, gefolgt von der Karawankenautobahn (A11) mit minus 77 Prozent sowie der Brennerautobahn (A13) und der Arlberg Schnellstraße (S16) mit jeweils minus 74 Prozent. Am geringsten fiel der Verkehrsrückgang auf der Wiener Südosttangente (A23) mit minus 35 Prozent aus.

"Verkehr der Vor-Corona-Zeit ist weder Bevölkerung noch Umwelt zumutbar"

Abhilfe könnten auch sogenannte Rad-Highways schaffen. So könnten direkte Radverbindungen den Umlandverkehr in die Stadt vom Auto auf das Fahrrad - insbesondere das Elekto-Fahrrad - verlagern. "Auch in Österreich kann das E-Fahrrad ein Game-Changer in der Mobilität werden, vorausgesetzt, die Rad-Infrastruktur wird stark verbessert", so Schwendinger.