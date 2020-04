Corona-Krise reißt laut NEOS riesiges Budget-Loch in Wien

Die Wiener NEOS sehen massive Belastungen auf das Wiener Stadtbudget zukommen, denn die Corona-Krise sorge für einen dramatischen Wirtschaftseinbruch, warnte Parteichef Christoph Wiederkehr.

All jene, die Hilfe brauchen, sollten zwar Unterstützung erhalten, das Budgetloch, so mutmaßte er in einer Pressekonferenz, werde aber rund 1 Mrd. Euro betragen.