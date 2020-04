Corona-Krise: Neue Hotline für Kulturschaffende

Anlässlich der Corona-Krise hat das Kunststaatssekretariat eine Hotline für Fragen zu Unterstützungsleistungen im Kunst- und Kulturbereich eingerichtet. Hier kann man beispielsweise Auskunft zum Künstler-Sozialversicherungsfonds und anderen Einrichtungen bekommen.

Die Hotline mit der Telefonnummer 01/53115/202555 ist von Montag bis Freitag jeweils zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar und wurde zusätzlich zur bestehenden E-Mai-Adresse eingerichtet, teilte das Staatssekretariat in einer Aussendung mit. Die Berater seien Fachexperten, die nicht nur bei allgemeinen Fragen, sondern auch bei gesetzlichen Bestimmungen behilflich sein können. "Mir ist wichtig, dass alle, die anrufen, rasch und vor allem sehr persönlich betreut werden", so Kunststaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne), die ab kommender Woche in einer "Sprechstunde" auf Facebook selbst Fragen beantworten will. Die Termine dafür werden noch bekannt gegeben.