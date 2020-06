Corona-Krise: Lebensmittelbetriebe fordern Umsatzsteuersenkung analog zur Gastro

Die heimischen Lebensmittelbetriebe haben analog zum Gastrobereich eine Senkung der Umsatzsteuer gefordert. Anka Lorencz von der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe sah eine Ungleichbehandlung darin, dass Lokalinhaber künftig vom ermäßigten Steuersatz von fünf Prozent für die Verabreichung von Speisen und Getränken profitieren könnten und Fleischer, Bäcker und Konditoren nicht.

Hintergrund ist das sogenannten Nebenrecht zu Verabreichungs- und Ausschanktätigkeiten außerhalb der Gastronomie. In diesem Rahmen können Inhaber kleinerer Lebensmittelbetriebe Speisen und Getränke an Gäste veräußern. Genau dafür forderte Bundesinnungs-Geschäftsführerin Lorencz im Rahmen einer Online-Pressekonferenz ebenfalls die Senkung der Umsatzsteuer ein. "Die Gastrobereiche unserer Betriebe wurden beim Lockdown auch geschlossen", betonte sie mit Verweis darauf, dass es sich für die betroffenen Unternehmen um umsatzwichtige Verabreichungsbereiche handle.

Gesetzesänderung für Umsatzsteuer in Gastrobetrieben

Die Gesetzesänderung in Bezug auf die Umsatzsteuer für Gastrobetriebe, die am (morgigen) Dienstag im Nationalrat behandelt wird, werde daher zur Überlebensfrage für viele Unternehmen. "Bitte lassen Sie Gerechtigkeit walten", appellierte Lorencz an die Bundesregierung. Aktuell sei es "fünf vor zwölf", es gehe um "dringend benötigte Hilfe". Ins Treffen geführt wurde von ihr eine als "Präzedenzfall" titulierte Begebenheit aus dem Jahr 2000. Die damalige vorübergehende Erhöhung des Umsatzsteuersatzes für die Verabreichung von Speisen und Getränken auf 14 Prozent habe die Verabreichungsrechte der Bäcker, Fleischer und Konditoren ebenfalls miteinbezogen.