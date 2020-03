Corona-Krise: EU-Außengrenzen schließen

Beim Sondergipfel am Sonntag haben die Europäischen Staats- und Regierungschefs einer 30-tägigen Schließung der EU-Außengrenzen zur Eindämmung des Coronavirus zugestimmt.

Der Beschluss solle von den EU-Ländern "so rasch wie möglich" umgesetzt werden, teilte ein Sprecher des Bundeskanzleramtes der APA mit.

EU schließt für 30 Tage ihre Außengrenzen

Dies betrifft die Länder mit Außengrenzen wie Griechenland, aber auch alle Mitgliedsstaaten, in denen Flüge aus Drittstaaten ankommen. Das Einreiseverbot gilt für "nicht notwendige Reisen".

Österreich trägt die Entscheidung mit, hält aber an der Kontrolle seiner Grenzen fest, mit Ausnahmen für den Warenverkehr zur Lebensmittelversorgung und Pendler. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe bei dem Sondergipfel in Form einer Videokonferenz die anderen EU-Länder dazu aufgerufen, harte Maßnahmen zu setzen, "je früher desto besser".

"Was immer nötig" ist in Corona-Krise

In der Corona-Krise sagten die EU-Staats- und Regierungschefs der europäischen Wirtschaft jede verfügbare Hilfe zu. "Was immer nötig" sei, werde gegen die Folgen der Krise getan, sagte EU-Ratschef Charles Michel am Dienstagabend nach einem Gipfel im Videoformat.