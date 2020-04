Corona-Krise: Erzdiözese kündigt Lockerung beim Kirchenbeitrag an

Angesichts der Corona-Krise hat die Wiener Erzdiözese finanzielle Lockerungen beim Kirchenbeitrag für Härtefälle angekündigt.

Die römisch-katholische Kirche hat angesichts der Corona-Krise finanzielle Lockerungen für Härtefälle angekündigt. WiensErzbischof Kardinal Christoph Schönborn kündigte am Donnerstag unter anderem Lockerungen beim Kirchenbeitrag an. Aber auch bei Mieten und Elternbeiträgen für Schulen und Kindergärten soll es in der Erzdiözese Wien "Einzelfall-Lösungen" geben.

Erzdiözese sucht Lösungen für Einzelfälle

"In unserem Umfeld sind viele Menschen in schwere wirtschaftliche Bedrängnisse geraten", schrieb Schönborn in einer Aussendung. Alle Beitragsstellen, Schulen und Kindergärten der Erzdiözese seien daher angewiesen, Einzelfall-Lösungen mit Menschen zu finden, die durch die Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Dies betrifft neben den Kirchenbeiträgen auch Wohnungs-, Büro- und Geschäftslokal-Mieten sowie Elternbeiträge in diözesanen Schulen und Kindergärten.