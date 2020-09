Corona-Krise belastet ÖFB-Budget

Länderspiele ohne Fans und ein Mehraufwand für Corona-Präventionsmaßnahmen reduzieren das Budget des ÖFB in diesem Jahr deutlich.

Keine Zuschauer: ÖFB-Budget für 2020 deutlich reduziert

Grundsätzlich sind in Österreich bei Veranstaltungen im Freien seit Monatsbeginn bis zu 10.000 Personen möglich. Nach Vorgaben des europäischen Verbandes (UEFA) geht das Nations-League-Heimspiel am Montag gegen Rumänien aber ohne Zuschauer über die Bühne. Das kostet den ÖFB laut Neuhold - je nach möglicher Auslastung des Wörthersee-Stadions - einige hunderttausend Euro.

Schon beim folgenden Testspiel am 7. Oktober ebenfalls in Klagenfurt gegen Griechenland könnten Fans zugelassen sein. Die UEFA will unmittelbar nach ihrem Supercup am 24. September in Budapest über die grundsätzliche Möglichkeit entscheiden. "Wir sind für beide Szenarien vorbereitet", versicherte Neuhold. Ein Präventionskonzept mit Zuschauern sei bereits bei den Klagenfurter Behörden eingereicht.