Corona-Krise: Bank Austria verzichtet heuer auf Kontogebührenerhöhung

Wegen der Corona-Krise verzichtet die Bank Austria heuer auf die möglichen inflationsangepassten Preiserhöhungen ihrer Kontoprodukte der letzten beiden Jahre.

"Wir werden in diesem Jahr auf sämtliche Inflationsanpassungen bei Konten verzichten", so UniCredit-Bank-Austria-Chef Robert Zadrazil am Montag in einer Mitteilung.