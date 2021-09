Corona-Impfung: Schützt Johnson & Johnson gut genug?

Die Medikamentenbehörde in Frankreich will die Schutzwirkung des Corona-Impfstoffs von Johsnon & Johnson genauer untersuchen, da ein "hohe Zahl" von Impfdurchbrüchen gemeldet worden sei.

Mehr J&J-Impflinge auf Intensivstationen

Bei gut einer Million Impfungen mit Johnson & Johnson, die in Frankreich verabreicht wurden, hat es demnach 32 Corona-Infektionen gegeben. Vier Menschen seien gestorben. Die Patienten mit schwerem Verlauf seien alle vorerkrankt gewesen. Bei geimpften und dennoch infizierten Patienten auf zwei Intensivstationen seien J&J-Impflinge zudem "überrepräsentiert". Konkret handle es sich um vier von sieben Fällen in Marseille und drei von sechs Fällen in Tours.