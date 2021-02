Corona-Hilfen für "IG Netz" werden verbessert

Die Förderung für das "IG Netz" betrug im Vorjahr 500.000 Euro. Nun wird die Grenze für die Gesamtförderung gehoben.

Im Vorjahr hatte der Bund seine Förderung für das "IG Netz" von 300.000 auf 500.000 Euro gehoben. Der Fonds wurde 1991 ins Leben gerufen, um Zuschüsse zu Arbeitgeberkosten für Vereine und Theatergruppen in der freien Theaterszene zu übernehmen, und wird von der IG Freie Theaterarbeit administriert. Nun sollen die Zugangsmöglichkeiten verbessert und die Zuschüsse erhöht werden, kündigte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Dienstag an.