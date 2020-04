Corona-Forschung: Erste Gelder aus Wiener Sonder-Fördertopf vergeben

Anfang März hat die Stadt Wien einen Sonder-Fördertopf zur Unterstützung der Coronavirus-Forschung mit einer Million Euro dotiert. Nun werden in der ersten Tranche sieben Projekte bedacht. Zwei davon wurden am Dienstag näher vorgestellt: Eines beschäftigt sich mit der Reaktion des Immunsystems auf Covid-19. Das andere Projekt widmet sich der Belastbarkeit des heimischen Gesundheitssystems.

411.000 Euro an Unterstützung wurden den sieben ausgewählten Forschungsprojekten zugesprochen, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag in einer Pressekonferenz. Die Entscheidung, wer Geld bekommt, fällt ein Kuratorium mit Vertretern der Stadt, der Ärztekammer, der Medizinischen Universität Wien und der Wiener Spitäler. Als Basis dienen Expertengutachten und -empfehlungen.

Virologie der Meduni Wien forscht an Coronavirus

Ein Teil der geförderten Forschungsarbeiten beschäftigt sich dezidiert mit dem Virus und der dadurch verursachten Krankheit. Das Zentrum für Virologie der Meduni Wien will etwa herausfinden, wie das menschliche Immunsystem auf eine Infektion mit dem Coronavirus reagiert. Für die Studie würden Covid-19-Patienten regelmäßig untersucht, wobei auch unter die Lupe genommen wird, inwiefern die individuelle Immunabwehr sich in verschiedenen Altersgruppen, zwischen den Geschlechtern oder unter dem Aspekt von Vorerkrankungen unterscheidet.

Wien: Unterschiedliche Forschungsprojekte zu Covid-19

Andere der unterstützten Projekte drehen sich wiederum um weiterreichende Aspekte im Zusammenhang mit dem Virus - beispielsweise, welche gesundheitspsychologischen Auswirkungen die Krise auf die heimische Bevölkerung hat oder wie "anfällig das österreichische Gesundheitssystem auf Schocks" ist, wie es hieß. Letzterem wird sich das AKH und die Meduni in einer Arbeit widmen. Medizinerin Alexandra Kautzky-Willer erklärte, dass die Ergebnisse der Untersuchung in einer interaktiven Landkarte dargestellt werden sollen. Patienten sollen etwa sehen können, wo in ihrer Umgebung Ordinationen geöffnet haben oder mit welchen Wartezeiten man dort rechnen muss. Ärzte wiederum soll die Karte informieren, ob es in ihrer Region gerade Corona-Cluster gibt und deshalb mehr Vorsicht geboten ist.