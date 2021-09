Corona-Demo eskalierte: Prozess gegen Teilnehmer

Wegen versuchten wiederstands gegen die Staatsgewalt bei einer Anti-Corona-Demo sind am Dienstag drei Kärntner in Klagenfurt vor Gerifcht gestanden.

Wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und Hausfriedensbruch sind am Dienstag drei Kärntner in Klagenfurt vor Gericht gestanden. Sie hatten im Februar bei einer Anti-Corona-Demonstration in Spittal an der Drau bei der Festnahme einer Frau lautstark und teilweise mit körperlichem Einsatz diese zu verhindern versucht. Richter Dietmar Wassertheurer vertagte nach mehrstündiger Verhandlung.