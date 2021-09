Corona-Cluster in Traiskirchen weiter geschrumpft

Die Zahl der Corona-Fälle in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen ist am Donnerstag um 16 Fälle auf 87 gesunken.

Im Bezirk Scheibbs wurden nach einer Tanzveranstaltung 34 Infektionen (plus eins) gemeldet, bei einem Autozulieferer 16 Fälle (minus zwei). Geschrumpft sind die Cluster in Pflege- und Betreuungszentren (PBZ): Am Standort Türnitz (Bezirk Lilienfeld) wurden am Donnerstag zehn positiv Getestete (minus zwei) registriert, in Mautern (Bezirk Krems) sechs (minus eins).