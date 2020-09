"Corona Art": Kunstforum Wien zeigt Bilder der "neuen Normalität"

Zwischem 10. und 18. September zeigt das Kunstforum Wien unter dem Titel "Corona Art" Bilder der "neuen Normalität". Der Eintritt ist frei.

Im Frühling hat das Bank Austria Kunstforum Wien um Einreichungen zum Thema, wie Kunst in Zeiten von Corona, Shutdown und Physical Distancing aussehen kann, gebeten. Die fünf von den Kuratorinnen des Kunstforums ausgewählten Favoriten wurden nun in der Ausstellung "Corona Art" versammelt. Ab Donnerstag sind die Arbeiten eine gute Woche lang (bis 18. September) bei freiem Eintritt zu sehen.

Wiener Künstler dokumentierte eigenen Quarantäne-Zeit

Darunter befindet sich zum Beispiel die Arbeit des Wiener Künstlers Bernd Koller, der selbst an Covid-19 erkrankte und seine 20-tägige Quarantäne und den Krankenhausaufenthalt dokumentierte, wie es in der Ankündigung heißt. Entstanden ist eine 20-teilige Druckgrafik. Die Berliner Künstlerin Karin Rasper zeigt fünf Arbeiten aus ihrem Buch "Lockdown", die Österreicherin Martina Stapf fing die Isolation durch den Shutdown mittels Selbstauslöser ein. Der mexikanische Künstler Carlos Fernando Loeza Frias wiederum weist in seinen Fotomontagen auf die Probleme der Street-Art-Szene hin, die besonders stark unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelitten habe.