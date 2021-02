Coop Himmelb(l)au: Keine Ermittlungen zu Sewastopol-Projekt

Es gibt kein Ermittlungsverfahren gegen das Architektenbüros Coop Himmelb(l)au wegen etwaiger Sanktionsverstöße. Eine Prüfung der Staatsanwaltschaft Wien kam zum gleichen Ergebnis wie bereits 2019.

Nach einer seit November laufenden Prüfung hat die Staatsanwaltschaft Wien am 14. Jänner entschieden, dass im Zusammenhang mit einem Opernbauprojekt des Wiener Architekturbüros Coop Himmelb(l)au im von Russland annektierten Sewastopol kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Dies erklärten am Montag eine Behördensprecherin sowie Architekt Wolf D. Prix auf Nachfrage der APA.

Ermittlungen zu Sanktionsverstößen

Projekt politisch umstritten

Politisch bleibt das Projekt, das vom russischen Staat mit aktiver Unterstützung von Präsident Wladimir Putin in Auftrag gegeben wurde, freilich umstritten. Prix selbst wies jedoch Kritik wiederholt zurück. "Diese Oper ist nicht für Putin, sondern für die Bewohnerinnen und Bewohner von Sewastopol und der Krim", schrieb er am 14. Jänner, dem Tag der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Wien, in einem Gastkommentar in der Tageszeitung "Der Standard".