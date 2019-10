"Cooking In The City": Feuer und Eis im Mittelpunkt beim Event in Wien

Leo Schulmeister lud am Samstag in das gleichnamige Möbelstudio zum "Cooking In The City" in die Wiener Innenstadt. VIENNA.at hat vorbeigeschaut.

Am Samstag lud Leo Schulmeister in sein gleichnamiges Möbelstudio zum "Cooking In The City - Fire & Ice"-Event ein. In der Wiener Innenstadt wurde also so richtig aufgekocht und Party gemacht. Gleichzeitig wurde damit auch der neue Standort des Möbelstudios eingeweiht.

"Cooking In The City": Highlights beim Event in Wien

Bei dem Event wurde von Starkoch Ysnait Bräuer live gekocht. Die Elemente Feuer und Eis standen dabei im Mittelpunkt. Auch die Gäste wurden animiert, mitzumachen. Da Liebe ja auch bekanntlich durch den Magen geht, zeigten sich auch gleich drei frisch verliebte Pärchen von den Köstlichkeiten begeistert. Unter ihnen war Martin Traxl mit Gloria Hundsberger, Kathrin Menzinger mit Maximilian Kumptner und Missy May mit Andreas Wanasek.

Die Stimmung wurde außerdem durch die Feuershow von Daidalos noch weiter aufgeheizt. DJ-Sounds und die Weine von Walter Skoff trugen zusätzlich dazu bei, dass bis spät in den Abend gefeiert wurde.

"Cooking In The City" in Wien: Diese Promis waren dabei



Unter den Gästen waren unter anderem ORF-Moderator und Kulturchef Martin Traxl (er kam mit seiner Freundin & PR-Profi Gloria Hundsberger), Tanzprofi Kathrin Menzinger frisch verliebt mit ihrem Freund Maximilian Kumptner (Bruder von Starkoch Alex Kumptner), Schauspielerin Elke Winkens, Tanzprofi Willi Gabalier, Moderator Andreas Schmid, Society-Lady Kathi Stumpf, Schauspielerin Barbara Kaudelka, Sängerin Missy May mit ihrem Freund Andreas Wanasek, Moderator Ronny Rockenbauer, Wetter-Lady Verena Schneider, Moderatorin Carina Schwarz, Autor Clemens Trischler, die beiden STYLE UP YOUR LIFE! Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner und viele weiter.

Eindrücke von dem Event gibt es im Video zu sehen. Doch nicht nur das: Es wird auch verraten, was einen guten Koch ausmacht.